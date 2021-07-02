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Подхватившим болезнь купальщиков россиянам дали совет

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова дала рекомендации, как избежать заражения церкариозом. Врач поделилась своими советами в интервью «Ленте.ру».

«Это неопасная инфекционная болезнь. Она передается от диких уток. Церкариозом можно заразиться в открытых водоемах, которые не обследуются санэпидемстанцией и, соответственно, где нет рекомендаций к купанию. Для того чтобы себя обезопасить, просто выбирайте те водоемы, которые разрешены. Например, официальные пляжи, поскольку там вода всегда проверяется. И избегайте стоячей воды, то есть пруды, озерца, где мало подводных течений и вода не обновляется», — порекомендовала Галлямова.

Медик посоветовала при первых симптомах обратиться к врачу. Она рассказала, что лечится церкариоз очень легко. По ее словам, чаще всего для того, чтобы избавиться от церкарий — плавающих личинок паразитических плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах и являющихся переносчиками болезни, назначаются антибиотики и противопаразитарные препараты. Галлямова отметила, что бывает достаточно одного приема таблеток, чтобы избавиться от кожных проявлений церкариоза.

«Тут пугаться сильно не стоит. Но лечиться надо, конечно. Потому что любая инфекция, несмотря на то, что она внедряется в кожу и находится в коже, потом дает более глубокие поражения и общую симптоматику», — подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе зафиксировали серьезный всплеск заболеваемости церкариозом, более известным как «болезнь купальщиков». Россияне начали обращаться к дерматологам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу. Большинство из пациентов признались, что спасались от жары, купаясь в водоемах со стоячей водой.

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