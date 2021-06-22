Создана вакцина против убивающей миллионы людей болезни

Ученые Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида и Военно-морского центра медицинских исследований создали новую вакцину на основе матричной РНК против малярии — распространенного инфекционного заболевания, которое в 2019 году убило почти полмиллиона человек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Vaccines.

В настоящий момент самой современной считается вакцина RTS,S, которая основана на циркумспорозоитном белке (CSP), секретируемом на спорозоитной стадии жизненного цикла малярийного плазмодия Plasmodium falciparum. Сам вакцинный белок рекомбинантен, то есть состоит из двух частей — той части CSP, что распознается иммунными Т-клетками и белка оболочки вируса гепатита В для усиления иммунного ответа. Однако она имеет ограниченную эффективность и продолжительность защиты от малярии.

Новая вакцина также основана на CSP, однако в данном случае рекомбинантный белок не вводится напрямую. Вместо этого в организм попадает матричная РНК (мРНК), кодирующая CSP-белок и окруженная липидной оболочкой. Такая наночастица обеспечивает защиту мРНК от преждевременного разрушения. Как показали эксперименты in vitro, попадая внутрь клеток в ходе трансфекции (невирусного метода внедрения нуклеиновой кислоты), мРНК заставляет клетки самостоятельно синтезировать циркумспорозоитный белок, который запускает иммунную систему, но не вызывает инфекцию.

Тестирование на мышиной модели показало, что РНК-вакцина обеспечивает высокий уровень защиты животных от заражения двумя штаммами трансгенных паразитов P. berghei. В будущем ученые планируют перейти к клиническим испытаниям препарата.

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