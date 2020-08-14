Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии). Об этом пишут «Известия».

В частности, ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20 процентов. При этом испытания, которые ранее проводили на животных, показали, что острая фаза пневмонии может сократиться вдвое.

Такую методику уже опробовали в США на десяти пациентах с коронавирусом. Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе. Также сократилось время выписки из стационара до 12 дней, в группе сравнения пациентов выписывали на 20-й день.

Однако американские специалисты указали на серьезные побочные эффекты такого лечения. Как считают радиологи, лучевая терапия в низких дозах действительно может уменьшить воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, которые необходимы для борьбы с инфекцией.

Российские специалисты также полагают, что лечить таким методом можно лишь после длительных испытаний на животных. Они напомнили, что при COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких, а лучевая терапия может усугубить этот процесс.

Ранее международная группа ученых под руководством Мельбурнского королевского технологического института нашла новый способ лечения различных инфекций, включая COVID-19, вызванный коронавирусом. Специалисты продемонстрировали, что паразиты плазмодии, вызывающие малярию, в значительной степени зависят от активности ферментов протеинкиназ в красных кровяных тельцах. Также они выяснили, что лекарства, разработанные для борьбы с раком и инактивирующие эти ферменты, очень эффективны в уничтожении паразитов.