Шеф-повар назвал опасные части курицы

Шеф-повар Сергей Синицын в интервью Radio Sputnik рассказал, какие части курицы не стоит употреблять в пищу.

По его словам, прежде всего это субпродукты: печень, сердце, желудок. Они принимают на себя весь удар вредителей и химикатов.

«Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные», — объяснил эксперт.

Самым безопасным шеф-повар назвал мясо грудки. Но и с ним эксперт советует быть осторожным и подвергать мясо тщательной термической обработке.

«Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз — несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу», — пояснил Синицын.

Шеф-повар также посоветовал всегда предварительно слегка проваривать мясо, вне зависимости от дальнейшего способа приготовления, чтобы не беспокоиться о возможных паразитах или химикатах.

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