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Александра Бортич призналась в нелюбви к своей фигуре

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Александра Бортич
Александра Бортич
Фото: @bortich / Instagram

Киноактриса Александра Бортич рассказала, что долгое время пытается решить проблемы с весом и учится принимать себя. Девушка призналась в нелюбви к своей фигуре и заявила, что ей тяжело радоваться маленьким победам в борьбе с собой, в своем Instagram.

Бортич рассказала, что она всегда была недовольна своей фигурой. Ей пришлось столкнуться с разными трудностями: например, похудеть на 15 килограммов после родов было сложнее, чем после съемок в фильме «Я худею», для которого девушка специально набрала вес. Сейчас актриса мечтает избавиться от «бесконечных качелей скачущего веса», сделать режим питания привычкой и прийти к осознанному употреблению еды.

«Я далека от идеала — я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели — к телу, которое, в первую очередь, у меня самой не будет вызывать вопросов», — подчеркнула Бортич.

Бортич подчеркнула, что ей трудно себя хвалить, признавать собственные победы, поэтому она решилась перебороть свои трудности и написать об этом пост. Девушка добавила, что поделиться таким опытом для нее непросто, но она надеется, что он поможет кому-то еще. «Я верю, что выиграю этот неравный бой с генетикой и добьюсь своего», — заключила она.

Ранее телеведущая Яна Чурикова рассказала о последствиях анорексии. По ее словам, у нее появились проблемы с памятью. Чурикова также рассказала, что обратилась за помощью к эндокринологу, который на первом же приеме увидел проблемы со здоровьем от анорексии.

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