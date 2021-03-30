Ведущая Яна Чурикова рассказала о последствиях анорексии

Популярная российская телеведущая Яна Чурикова рассказала, как во время работы на канале MTV переживала из-за своего веса. В интервью YouTubе-каналу «Вписка» она также вспомнила о последствиях анорексии, с которыми столкнулась, когда стала ведущей музыкального проекта «Фабрика звезд».

«Из-за потери веса у меня была проблема — я начала забывать. Это кошмар. Так-то у меня память хорошая была», — отметила Чурикова. По ее словам, эндокринолог на первом же приеме увидела, что анорексия привела к проблемам со здоровьем у ведущей.

Она призналась, что осознала всю серьезность ситуации только в начале работы на «Фабрике звезд». «Из-за косяка с похудением поняла, что не помню фамилии на самом-самом первом концерте. Его можно увидеть, после него я чуть было не перестала вести проект, я не шучу», — констатировала Чурикова.

Ведущая добавила, что «по мере возвращения мозгов» восстановила свое здоровье и вернула нормальный вес. «У меня была анорексия тогда. В какой-то момент я заставила себя пересмотреть этот эфир. Фейспалм — это самое простое, чем можно описать эти ощущения. Если бы у меня было много рук, то я бы ими всеми сделала фейспалм», — заключила ведущая.

Известность Чурикова получила в конце 1990-х во время работы на канале «MTV Россия». В 2000-х вела программы «Объектив» и «Доброе утро» на Первом канале. Работа ведущей «Фабрики звезд» принесла ей еще большую популярность у россиян. Впоследствии вела музыкальные проекты «Красная звезда» и «Универсальный артист». Также Чурикова неоднократно комментировала музыкальный конкурс «Евровидение».