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Популярная российская ведущая рассказала о периоде на грани жизни и смерти

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Тутта Ларсен
Тутта Ларсен
Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Популярная российская ведущая Тутта Ларсен рассказала, что во время первой беременности у нее был период на грани жизни и смерти. Об этом она сообщила в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-проекта «Эмпатия Манучи».

«Трагедия со мной произошла, серьезная болезнь. Тогда поняла, что могу выжить только с верой. Я потеряла ребенка, год болела, у меня был сепсис, я не могла даже встать с кровати», — вспомнила она. По словам Ларсен, тогда она также расставалась с мужем, с которым прожила семь лет.

Ведущая объяснила, что мужчина изменял ей, и она узнала об этом, когда была беременна. «Это был огромный нарыв, который взорвался и закончился потерей беременности», — подчеркнула она. Ларсен добавила, что тогда врачи не дали доносить ребенка с несовместимой с жизнью болезнью.

Она рассказала, что из-за аборта на позднем сроке у нее начались проблемы со здоровьем и психикой. «Мне даже ставили ВИЧ. По клинической картине говорили, что умираю, отказывают все системы в организме», — вспомнила Ларсен. По ее словам, врачи смогли вылечить ее «немыслимой горой антибиотиков».

46-летняя Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) — российская телеведущая. Известна большинству россиян как виджей музыкально-развлекательного телеканала MTV Россия. С 1998 по 2008 год вела программы «Поцелуй навылет», «Адреналин», «20-ка самых-самых», «News Block International». Позже работала на канале «Звезда», была одной из ведущих ток-шоу «Девчата» на канале «Россия 1».

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