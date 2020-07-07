Российская соцсеть проведет круглый стол о жизни детей с синдромом Дауна

Социальная сеть «Одноклассники» проведет виртуальный круглый стол в поддержку просветительского проекта «Книжки вверх ногами». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках проекта, который будет запущен летом 2020 года, дети с синдромом Дауна совместно с писателями, актерами и журналистами прочитают отрывки из любимых книг, поделятся своими впечатлениями, а также смогут задать вопросы деятелям культуры.

Круглый стол состоится 7 июля в 18:00 в формате видеозвонка в группе благотворительного фонда «Даунсайд Ап» — партнера сервиса Добро Mail.ru. Гости мероприятия в прямом эфире обсудят изменение отношения общества к людям с синдромом Дауна, а также анонсируют старт акции «Книжки вверх ногами» в июле текущего года. Встреча-звонок будет транслироваться в прямом эфире «Одноклассников», поэтому зрители в чате смогут задавать вопросы гостям передачи и семьям с «солнечными детьми».

Ведущей мероприятия будет радиоведущая Ева Корсакова. Среди приглашенных гостей: журналист и писатель Леонид Парфенов, телеведущая и общественный деятель Тутта Ларсен, генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева, генеральный директор триатлонных стартов Андрей Кавун, родители детей с синдромом Дауна и сами «солнечные дети».

Кроме того, в группе «Одноклассники все ОК» с 8 июля стартует просветительский проект с информационными карточками о синдроме Дауна. В проекте будет 10 карточек, которые последовательно развенчают такие популярные мифы о синдроме Дауна, говорится в сообщении.

Ранее «Одноклассники» создали специальные рамки «Спасибо медикам!» на фотографии профиля ко всероссийскому Дню медицинского работника. После установки рамок автоматически создается публикация в ленте, призывающая присоединиться к акции. Пользователи также могут приглашать своих друзей адресно, отмечая их в приложении «Волшебные рамки».

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