В России пройдет онлайн-концерт ко Дню медицинского работника

На телеканале «Доктор» 21 июня в 18:00 начнется онлайн-концерт, посвященный Дню медицинского работника. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В мероприятии примут участие Александр Ревва, группа «Би-2», Влад Топалов, Рената Литвинова, Согдиана, Therr Maitz, Митя Фомин, Сергей Жуков, Ирина Безрукова и другие.

Зрителей также ждут прямые включения с известными представителями профессии и живое общение в открытом чате. В частности, в прямой эфир выйдут главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский доктор Леонид Рошаль и другие.

Трансляцию также можно посмотреть на YouTube-канале с возможностью общения в открытом чате, в группе телеканала «Доктор» социальной сети «Одноклассники» и на странице онкохирурга Андрея Павленко в социальной сети «Вконтакте».

Организаторами концерта выступили телеканал «Доктор», Международная школа практической хирургии и школа практической онкологии Андрея Павленко, при поддержке МРО и Радиологии Москвы.

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