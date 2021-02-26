Бывший резидент Comedy Club пожаловался на проблемы в карьере из-за проекта

Бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез рассказал, что после обретения популярности в качестве юмориста имел проблемы в карьере музыканта. В интервью YouTube-шоу «Говорящие головы» он пожаловался на то, что первоначально его не воспринимали как певца.

Артист пояснил, что зрители видели в нем «бывшего резидента Comedy» и постоянно веселого человека и это мешало карьере.

«Сейчас мое отношение к этому гораздо более спокойное. Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что я еще могу, кроме него», — объяснил Родригез.

По его словам, это оказалось невозможным в первые годы, так как огромное количество зрителей узнало его именно благодаря проекту. «Я не могу эту часть своей жизни вымарать из биографии и извлечь из черепной коробки каждого человека», — констатировал бывший комик.

Родригез добавил, что даже в период работы в Comedy Club не упускал возможность показать свой музыкальный талант. Артист уточнил, что для него была важнее именно музыкальная, а не юмористическая часть его выступлений. «Я гораздо сложнее, чем тот молодой парень, которого видели на сцене», — заключил он.

41-летний Родригез (настоящая фамилия — Керимов) начинал карьеру с телевидения. Он выиграл конкурс и стал ведущим на канале «MTV Россия». Известность ему принесло участие в проекте Comedy Club с 2005 по 2008 год, в прошлом он также был участником КВН. После юмористических проектов Родригез начал музыкальную карьеру, записывая песни и видеоклипы.