Харламов рассказал Мартиросяну о «скрытых многомиллиардных доходах» от Comedy Club

Комик Гарик Мартиросян взял шуточное интервью у резидента Comedy Club Гарика Харламова, в котором тот высмеял информацию о многомилионных доходах от работы в юмористическом телепроекте на ТНТ. Ролик опубликован в Instagram шоумена.

«Мы берем интервью у самого богатого человека в мире. Скажите пожалуйста, сколько миллионов долларов зарабатываете в месяц?» — спросил Мартиросян у Харламова.

В ответ юморист сразу рассказал, что зарабатывает семь миллионов долларов в месяц, а его коллега по шоу, комик Павел Воля, — четыре. «А сколько вы скрыли, сколько вы реально зарабатываете?» — продолжил интересоваться Мартиросян. «Я скрываю от вас 70 миллиардов долларов», — ответил Харламов.

На вопрос о том, куда он тратит все эти деньги, комик ответил, что все тратит на одежду. Тогда Мартиросян указал на обычную бейсболку черного цвета и задал уточняющий вопрос: «На вас знаменитая кепка из черного золота?»

Харламов подтвердил «догадку» Мартиросяна и добавил, что она «инкрустирована бриллиантами внутри», чтобы никто не мог видеть драгоценные камни. После этого комик снял бейсболку и рассмеялся. Вместе с ним начали смеяться Мартиросян и люди, находившиеся рядом с артистами.

Так юмористы отреагировали на утверждение комика Константина Маласаева о том, что месячная зарплата Харламова в Comedy Club составляет семь миллионов рублей, а Воли — четыре миллиона. Позже он пояснил, что эта информация не соответствует действительности.