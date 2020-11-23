Звезда Comedy Club рассказал о потерявшем интерес к проекту Мартиросяне

Резидент Comedy Club Демис Карибидис рассказал о переменах, произошедших в комике Гарике Мартиросяне. В интервью PeopleTalk на YouTube звезда проекта пояснил: юморист в какой-то момент ощутил, что потерял интерес к шоу.

«Он же честно остановился. Мне кажется, он почувствовал, что то, что говорит со сцены Comedy, не смешно. Потому что у тебя поменялся фон, либо ты сам поменялся», — отметил Карибидис. По его словам, на тот момент люди, вероятно, воспринимали Мартиросяна как человека с другим статусом.

По словам Карибидиса, уход Мартиросяна из Comedy Club совпал с ростом популярности передачи «Прожекторпэрисхилтон» на Первом канале, где Мартиросян предстал в другом образе.

Карибидис подчеркнул, что прежде всего видит в Мартиросяне друга. «Мне повезло. Я с ним изначально дружил. У меня не было целей при знакомстве с Гариком, чтобы меня взяли в Comedy. Потому что я был убежден играть в КВН до конца», — заметил юморист.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал фотографию мужчины из Израиля, которого он назвал «двойником» Мартиросяна. В комментариях многие согласились с этим утверждением.

Мартиросян прославился выступлениями в КВН за команды «Новые армяне». Он был одним из ведущих шоу «Прожекторперисхилтон», вел первые два сезона шоу «Минута славы». Также Мартиросян продюсировал проекты «Наша Russia» и «Смех без правил».