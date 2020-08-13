Жена Гарика Мартиросяна вспомнила о «рае в шалаше»

Жена комика и резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян вспомнила о первых годах брака. В шоу «Конечно, Вася» она призналась, что в 20 лет не переживала из-за финансовых трудностей и была готова к «раю в шалаше». Выпуск опубликован на YouTube-канале ТО Gazgolder.

«Мой муж должен быть сильнее меня в несколько раз. Если он будет слабее, я его съем, во-первых. Я не смогу с ним жить», — поделилась Левина-Мартиросян соображениями о браке.

Она добавила, что они с Мартиросяном вместе с 20 лет. «Гарик тогда был просто КВНщик, у него абсолютно не было денег», — рассказала Левина-Мартиросян. Она также вспомнила о том, что после переезда в Москву они взяли в долг у друга денег и сняли однокомнатную квартиру, для которой она сама шила занавески из дешевого материала.

«Но мне тогда было 20 лет, девочки. И мне вот было хоть вообще… рай в шалаше, лишь бы с ним», — подчеркнула жена Мартиросяна и добавила, что в 40 лет не была бы готова повторить подобный сценарий.

В начале августа жена комика Павла Воли и телеведущая Ляйсан Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. Она отметила, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц, и пояснила, что практически не посещает рестораны и покупает продукты на рынке.