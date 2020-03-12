Мартиросян назвал причину потери смысла жизни у участников КВН

Телеведущий и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян заявил, что президент Украины, бывший участник КВН Владимир Зеленский лишил его и многих других юмористов «смысла жизни». Такую причину он назвал в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» на «Яндекс.Эфире».

«Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех квнщиков», — сказал он. По словам Мартиросяна, для него самого это привело к другому отношению к жизни, в каком-то смысле потери былого интереса к ней.

Он рассказал, что в прошлом году к нему пришли комики Руслан Белый и Тимур Каргинов с предложением сделать стендап-концерт. Артист с радостью дал согласие на выступление. «И в этот момент по телевизору говорят, что Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента», — вспомнил юморист.

Мартиросян подчеркнул, что с тех пор все его проблемы мгновенно превратились в микроскопические. «Могу сделать концерт, а могу и не сделать. А какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской 50-миллионной страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка про Пугачеву», — заключил он.

Гарик Мартиросян прославился выступлениями в КВН за команды «Новые армяне» и «Утомленные солнцем». Ранее был одним из ведущих шоу «Прожекторперисхилтон», вел первые два сезона шоу «Минута славы». Также Мартиросян продюсировал проекты «Наша Russia» и «Смех без правил». В настоящее время он принимает участие в различных телепроектах, в первую очередь связанных с Comedy Club.

Владимир Зеленский стал президентом Украины по итогам второго тура выборов в 2019 году. Ранее он был известен как участник КВН. Позже основал студию «Квартал 95», которая, в частности, выпустила сериал «Слуга народа». По сюжету украинский лидер сыграл учителя, выигравшего президентские выборы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!