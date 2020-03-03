Бывший участник КВН потребовал удалить из интернета данные о его мошенничестве

Бывший капитан команды КВН «Торжок» Павел Кузьмин обратился в суд с требованием удалить из интернета упоминания о его мошеннических действиях. Как сообщает «Фонтанка», россиянин хочет воспользоваться правом на забвение.

Кузьмин подал иски в Невский районный суд Санкт-Петербурга к поисковикам Google, «Яндекс», Rambler, а месяцем ранее обратился в Смольнинский суд с иском к соцсети «ВКонтакте».

По данным «Фонтанки», бывший участник КВН представлялся как бизнесмен, обещал доходы, после чего брал деньги взаймы и под разными предлогами не возвращал их. В сентябре 2015 года его задержали в Оренбурге по уголовному делу, возбужденному в Петербурге. В декабре 2015-го Московский районный суд вынес приговор за крупное мошенничество.

Как сообщает интернет-газета, в базе судебных дел есть несколько подтверждений недобросовестного поведения Кузьмина, получавшего деньги и отказывавшегося возвращать их. По данным 47news, заявления на бывшего участника КВН писали в том числе во Всеволожске, Торжке, Оренбургской области, а также в Казахстане.

Общая сумма долгов превышала три миллиона рублей. По данным судебных приставов, 37-летний Кузьмин до сих пор не выплатил кредиторам более 1,5 миллиона рублей.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла незаконную рекламу алкоголя в популярном шоу бывшей участницы КВН Ирины Чесноковой. Сотрудники ведомства предписали возбудить дело и назначить штраф авторам видео.

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