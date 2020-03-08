Известный фотограф из Москвы снял Зеленского для обложки The Guardian

Известный фотограф из Москвы Артур Бондарь стал автором снимков президента Украины Владимира Зеленского для британской газеты The Guardian. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Всегда приятно встретить искреннего и эмоционального человека вместо деловой маски политика высочайшего уровня», — отметил он. Бондарь поблагодарил Зеленского за встречу и приятное общение, а также призвал не пропустить свежий номер газеты.

Для заглавного фото в газете выбран снимок, на котором украинский лидер поправляет пиджак. Внутри печатного издания опубликованы интервью и еще два фото с Зеленским. На одном из снимков президент сидит на столе и широко улыбается, на другом — держит руку в кармане.

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Бондарь, как и Зеленский, родился в Кривом Роге. В 2000 году он переехал в Киев, где окончил Киевский национальный лингвистический университет. На его странице в Facebook также указывается, что в 2012-м он окончил Школу искусств Тиш (Tisch School Of The Arts), а в последнее время живет в Москве.

Бондарь является автором некоторых фотогалерей для «Ленты.ру». К примеру, в августе 2019 года был опубликован материал с уникальными снимками времен Второй мировой войны, которые фотограф купил на интернет-аукционе в Великобритании.

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