Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

«Мы так и живем. Мы затыкаем дыры», — сказал он.

По словам украинского лидера, эти дыры он пытается затыкать «руками и ногами». Однако, уточнил он, несмотря на аллегорию Украины с судном, которое имеет пробоины, этот корабль не тонет.

Ранее Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение обязательств. «Новые лица — этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца», — потребовал он.

Украинский лидер заявил, что правительство не выполнило обязательства по индексации пенсий, погашению долга по зарплатам шахтерам, который составляет более миллиарда гривен, и снижению коммунальных платежей. Кроме того, таможню «отправили в нокаут» коррупция и дефицит бюджета, а реформа здравоохранения не готова ко второму этапу реализации. «Я не могу быть коллектором и нянькой», — подчеркнул он.

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