Харламов нашел в Израиле «двойника» Мартиросяна

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал фотографию мужчины, которого нашел в Израиле. В Instagram он указал, что это «двойник» комика Гарика Мартиросяна. В комментариях многие согласились с невероятным сходством между ними.

Изображенный на фото стоит у прилавка и держит банку. Как и Мартиросян, мужчина носит очки, но более коротко пострижен. «У Мартиросяна в Тель-Авиве видимо родственник есть или это сам Мартиросян», — написал Харламов.

Он шутливо попросил поклонников спросить у резидента Comedy Club, «как такое возможно», что мужчина и он настолько похожи внешне. В комментариях пользователи согласились с комиком и заметили, что у неизвестного очень похожие на Мартиросяна черты лица. Некоторые замечали, что сначала действительно приняли жителя Тель-Авива за известного юмориста и телеведущего.

Так, umbrissimo поддержал Харламова и написал: «Так я и знал, все-таки он не армянин. Мартиросян еврей!» А hairstyle_anasteysha была рада узнать, что это не комик, так как первоначально подумала, что это он так выглядит, потому что заболел.

Ранее Гарик Харламов узнал о розыгрыше призов от его имени в сети и предостерег пользователей от участия в конкурсе. Он назвал организаторов мошенниками и напомнил, что не проводит никаких сборов средств и акций с призами.