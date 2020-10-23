«Задолбавший» Гузееву Харламов описал историю их противостояния

Российский комик Гарик Харламов описал историю противостояния с ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой, которая признавалась, что он ее «задолбал» шутками про передачу. О своих сатирах он побеседовал с комиком Данилой Поперечным, выпуск опубликован на его YouTube-канале.

По словам Харламова, все началось с того, что он опубликовал видео, в котором фрагмент из мультфильма «Простоквашино» сопровождался аудиодорожкой из «Давай поженимся!», Гузеева там говорила слово «пидорасина». Комик подчеркнул, что этот ролик сделал не он.

По выражению Харламова, после публикации поста «поднялся какой-то *** [неприятный] вой», а на него обрушилась волна критики. Такая реакция побудила его продолжить шутить о Гузеевой, и в итоге он начал «бить в одну точку».

Харламов неоднократно высмеивал передачу «Давай поженимся!» и Гузееву в Instagram, а также публиковал пародии на программу. К примеру, он в шутку заявлял, что его девичья фамилия — Гузеев и что он в течение восьми лет тайно работал креативным продюсером «Давай поженимся!»

Ведущие шоу отвечали на его колкости. В частности, сваха Роза Сябитова утверждала, что его подход унижает героев шоу, а Гузеева признавалась, что Харламов ее «просто задолбал».

В одном из выпусков «Давай поженимся!» Гузеева использовала слово «пидарасина». Героем этой программы стал мужчина, в шесть лет оказавшийся в интернате. Ведущая назвала отчима гостя передачи этим ругательным словом. Впоследствии оно стало мемом, с которого начались пародии Харламова на шоу Первого канала.