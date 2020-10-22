Харламов объяснил причину развода с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в разговоре с комиком Данилой Поперечным объяснил причины развода с актрисой Кристиной Асмус. Подкаст с его участием опубликован на YouTube-канале Поперечного.

По словам Харламова, у них с Асмус не было какого-то прецедента, однако их отношения довольно долго двигались к разводу. «В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. То есть я не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком [продолжать отношения] дальше или не можешь», — поделился комик.

Он подчеркнул, что решение было обоюдным: партнеры поняли, что они «из разных миров» и что у них все меньше и меньше тем для разговора. Кроме того, стало очевидно, что у пары разные интересы и разные компании.

Комик добавил, что, какие бы в их с Асмус совместной жизни ни возникали разногласия, они никогда не ссорились при ребенке. Харламов также уточнил, что их дочь до сих пор не знает, что отец с матерью развелись, и заверил, что они постараются сделать так, чтобы развод не стал ударом для ребенка.

В конце сентября Харламов рассказал, что они с Асмус решили остаться друзьями и смогли избежать вражды после развода. Комик также прокомментировал слухи о своем новом романе: он заявил, что бороться с ними бессмысленно, и призвал реагировать на них спокойно.

Харламов и Асмус объявили о разводе 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.