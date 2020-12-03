Павел Воля назвал дебютные выпуски Comedy Club позорищем и обратился к фанатам

Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля рассказал, что испытывает стыд от просмотра самых первых выступлений в юмористическом проекте. В интервью Софико Шеварнадзе в шоу «Просто о сложном» он назвал дебютные выпуски позорищем, а также обратился к фанатам шоу.

«Это позорище! Прости, что перебиваю, я сразу скажу всем людям, которые пишут: "Comedy не тот, верните старый". Ребята, вы не в себе!» — подчеркнул комик. Он подверг критике то, как был сделан проект, высмеяв оформление студии.

По словам Воли, однажды он уже пересматривал старые выпуски с коллегами и ему было неприятно. «Мне было стыдно, я не знал, как досидеть. Это просто позор без единой шутки. Вообще. Идет 40 минут выпуск, шуток нет!» — заметил он.

Однако он признал, что для 2005 года это, вероятно, было достижением. «В то время родить другое мы и не могли. И, видимо, на тот момент это было максимальное, что мы могли», — пояснил Воля.

Он также высмеял свой внешний вид: «Я до сих пор в Comedy всем говорю: "Какие вы друзья? У меня брюки заправлены в сапоги! Вы, козлы, не могли мне сказать, что так нельзя ходить?"» Комик заметил, что не менее нелепо выглядели два ремня — на одном написано «секс», а на другом изображен череп. «Это типа секс умер или что я хотел сказать?» — шутливо добавил он.

«Какие-то толстые стриптизерши на фоне, уставшие женщины после трех смен. Это какой-то адок. Тот, кто просит вернуть старый Comedy, дружище, вернись сами в это безумие без нас», — заключил Воля.

41-летний Павел Воля — актер, участник и ведущий Comedy Club и других телепроектов ТНТ, таких как шоу «Двое на миллион» и «Импровизация». В прошлом был участником команды КВН «Валеон Дассон» из Пензы. Женат с ноября 2012 года на гимнастке Ляйсан Утяшевой. Пара воспитывает двух детей — сына Роберта и дочь Софию. В настоящее время продолжает выступать в Comedy Club.