Павел Воля и его жена показали последствия «второй волны» карантина

Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля пошутил о том, какие последствия могут возникнуть, если в мире введут «вторую волну» карантина из-за коронавируса. В Instagram комик опубликовал отредактированную фотографию, на которой он и его жена телеведущая Ляйсан Утяшева выглядят потолстевшими.

«Фото от подписчика. Мы с Ляйсан Утяшевой после второй "волны" карантина», — подписал фотографию Воля. За несколько часов снимок набрал около 250 тысяч лайков.

Подписчики Воли пошутили в комментариях о том, что так сильно супруги смогут поправиться только после «пятой волны» карантина. Некоторые написали, что комик и его жена «наконец-то нормально стали выглядеть» и «на людей стали похожи». «Ну не... это моя территория», — отметил в комментариях коллега Воли по Comedy Club Гарик Харламов.

В конце сентября Харламов пошутил о последствиях, которые могут ждать в случае повторного введения режима самоизоляции из-за коронавируса. Он опубликовал в Instagram несколько фотографий, на каждой из которых его лицо становилось больше и больше. Таким образом Харламов обратил внимание на то, что постоянное нахождение дома и отсутствие активности может привести к ожирению.