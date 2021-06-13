Российский диетолог назвал главные ошибки в похудении

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik назвал главных пять ошибок в похудении.

Первая ошибка — это незнание истинной энергетической ценности продуктов. Так, многие люди покупают полезные продукты, однако не интересуются, сколько в них калорий, и в результате съедают такой еды больше, чем нужно. «Обезжиренные фитнес-батончики, фитнес-батончики без сахара и так далее. Производитель поступает хитро: заявляет на упаковке слоган вроде "полезно для фигуры"», — сказал эксперт.

Вторая ошибка — быстрый переход на кардинально новое питание. Нередко выдержать совершенно другой режим очень сложно, и попытка терпит провал.

Третья ошибка заключается в стремлении похудеть исключительно за счет физических нагрузок. Однако такой подход неэффективен, поскольку сохранить результаты такого похудения очень сложно.

Чрезмерно эмоциональный подход к поставленной задаче является четвертой ошибкой худеющего человека. По мнению специалиста, стремление похудеть лишь «на силе воли» может в итоге привести к обратному результату: возрастает стресс, который, в свою очередь, влечет за собой переедание.

Последняя пятая ошибка заключается в том, что, когда человек лишает себя удовольствия от еды, он не предлагает себе ничего приятного взамен. В результате накапливается разочарование, а в итоге следует отказ от намеченной цели.

Ранее диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Татьяна Стрельникова объяснила, что завтрак помогает в похудении, если будет состоять из правильных продуктов. По ее словам, идеальный завтрак должен быть богат белком, который надолго обеспечивает чувство сытости. Кроме того, полезно употреблять с утра овощи и медленно усвояемые углеводы.