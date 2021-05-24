Россия
 
Последние новости
«Спартак» назначил нового главного тренера
На коллайдере воспроизвели физику Вселенной в момент ее рождения
Волочкова рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным
Пассажир рейса Ryanair рассказал об экстренной посадке в Минске и назвал ее «шоу»
В Польше заявили об утрате последней надежды на блокировку «Северного потока-2»
В Китае начался хаос на рынке криптовалюты из-за действий властей
Оценены риски распространения индийской «черной плесени» в России
Названа возможная дата встречи Путина с Лукашенко
Россияне избили трансгендера, разгромили ЛГБТ-кафе и попали на видео
Генерал ФСБ назвал труднообъяснимыми действия Лукашенко в деле самолета Ryanair
Новости партнеров

Диетолог раскрыла пользу разгрузочных дней

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lisa / Pexels

Разгрузочные дни оказывают положительное влияние на внешний вид, улучшают самочувствие и работоспособность. Эту пользу раскрыла врач-диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева, сообщается на сайте «Здоровое питание».

Специалист отметила, что уменьшение потребления пищи на 500 килокалорий на один день позволяет немного похудеть и снизить аппетит, избавиться от отеков, ощутить легкость в теле. «В целом человек чувствует себя лучше», — сказала она.

По ее словам, разгрузочные дни желательно проводить регулярно дома один-два раза в месяц. При этом если устраивать их слишком часто, это может навредить здоровью.

В такие дни необходимо отказаться от продуктов, повышающих секрецию желудочного сока. Рацион должен строиться из правильного соотношения белков, жиров и углеводов, это 20, 20 и 60 процентов соответственно. Также важно избегать большой физической нагрузки, чтобы не началось снижение мышечной массы, потреблять достаточно воды и соблюдать режим питания весь день без нарушений.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что в жаркую погоду человек в основном теряет воду, в то время как холод заставляет организм тратить ресурсы на обогрев организма, и таким образом можно похудеть.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диетолог раскрыла влияние жары и температуры тела на процесс похудения
Диетолог назвала идеальные продукты для быстрого похудения
Эксперты рассказали о способах восстановления организма после праздников