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Эксперты рассказали о способах восстановления организма после праздников

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Врачи и психологи советуют начать подготовку организма к возвращению в привычный ритм после новогодних праздников за три дня до начала рабочих дней. Их слова переедает РИА Новости.

По словам нейропсихолога Юлии Пуниной, нужно позволить организму восстановить прежние биологические ритмы. Она считает, что резкий возврат к прежнему расписанию может повлиять на концентрацию внимания, а также проявляться недосыпом и усталостью.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников убежден, что важную роль в новогодние праздники играет питание, которое отличается от привычного. «Если праздники все же нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день», — сказал он.

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин назвал монодиету отличным способом разгрузить организм после праздников. Также, считает он, необходимо проводить больше времени на свежем воздухе.

Чтобы дорога до работы после долгих дней отдыха не показалась тяжелой, разумно разнообразить отдых походом в баню или сауну, уверена психолог Ирина Ларина.

Ранее диетолог Инна Пичугина отметила, что люди, не контролирующие свое питание, могут набрать до десяти килограммов в новогодние праздники. Даже человек с нормальным метаболизмом может получить проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами из-за бесконтрольного питания.

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