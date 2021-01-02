Диетолог назвала группу рискующих набрать 10 килограммов за праздники россиян

Люди, склонные к полноте и не контролирующие свое питание в период новогодних каникул, рискуют набрать до 10 килограммов. Эту группу назвала в разговоре с РИА Новости диетолог Инна Пичугина.

Она уточнила, что набор веса — очень индивидуальный процесс, который зависит от первоначальной массы тела и особенностей обмена веществ. Однако даже здоровые люди с нормальным метаболизмом могут получить проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами из-за бесконтрольного питания.

«Здесь важно все употреблять в меру. Если вы захотите съесть булочку или кусочек торта, то это не должно быть все сразу, системно и большими кусками. Вы будете чувствовать в желудке тяжесть, дискомфорт и метеоризм», — предупредила диетолог.

Врач-терапевт Елена Тихомирова в свою очередь добавила, что при переедании человек может набрать 200-300 граммов чистого жира в сутки. По ее словам, в новогодние праздники можно позволить 2-3 отдыха от правильного питания, однако потом придется долго восстанавливаться. При этом тяжелее всего этот период дается людям, у которых есть предрасположенность к ожирению.

Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский раскрыл несколько способов, которые помогут избежать переедания на Новый год. Во-первых, лучше надевать на застолье обтягивающую одежду, которая будет мешать объедаться. Во-вторых, стоит найти за столом единомышленника, который не будет заставлять есть и пить. В-третьих, нужно пользоваться поводами встать из-за новогоднего стола: например, поиграть с детьми и помочь хозяевам.