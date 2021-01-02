Российский диетолог раскрыл способ избежать переедания за новогодним столом

Если правильно питаться весь год, за праздники сильно поправиться нельзя. Прибавляют люди в весе постепенно, а в традиционные выходные просто обращают на это больше внимания, отметил в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Он также раскрыл несколько способов, которые помогут избежать переедания на Новый год. Во-первых, эксперт посоветовал надевать на застолья обтягивающую одежду, которая будет мешать объедаться. Во-вторых, диетолог порекомендовал найти за столом единомышленника, который не будет заставлять есть и пить. В-третьих, по словам Бобровского, нужно пользоваться поводами встать из-за новогоднего стола: поиграть с детьми, помочь хозяйке и так далее.

Кроме того, медик посоветовал не держать тарелку пустой и больше общаться с окружающими. «Как только ваша тарелка опустела, найдется тысяча добрых рук, которые начнут туда что-то подкладывать. Пусть она будет наполнена овощами, фруктами, какими-то деликатесами, тогда будет меньше поводов вам что-то подложить», — пояснил специалист.

Ранее финский медик объяснил влияние спиртных напитков на лишний вес. По его словам, чем напиток крепче и слаще, тем он калорийнее. При этом алкоголь снижает выделение гормона насыщения, что способствует перееданию.