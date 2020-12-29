Психологи развеяли популярный миф о праздновании Нового года: опрошенные РИА Новости специалисты призвали не воспринимать фразу «Как Новый год встретишь, так его и проведешь» буквально.

Так, кандидат психологических наук Вадим Мямлин заявил, что относится к этому высказыванию отрицательно, так как, веря утверждению, человек «ловит себя в свой же капкан». По его словам, внушаемые люди придумывают, что хорошо провести целый год шансов уже нет, чем сами себя ограничивают.

Даже если праздничная ночь была не совсем удачной, стоит воспринимать ее в качестве положительного опыта. «Достаточно просто признаться себе: да, я допустил ошибку, но больше никогда ее не повторю. У меня появился стимул, чтобы мобилизовать свои усилия, я стал более закаленным», — порекомендовал Мямлин.

Психолог Ирина Ларина подчеркнула, что эта фраза про Новый год может иметь много смыслов. «Если вы любите тишину и спокойствие, домашние салаты и веселые шоу на ТВ, а вас позвали на шумную тусовку, от которой вам было неудобно отказаться, то это вовсе не значит, что весь год вы проведете на таких же тусовках. А вот то, что вы не прислушиваетесь к своим желаниям и потребностям, может действительно повлиять не только на весь следующий год, но и на всю вашу жизнь», — пояснила психолог.

По словам Лариной, это выражение — про мироощущение и желания, а не про «навязанные маркетологами и обществом стереотипы и красивые картинки».

Ранее все российские регионы объявили 31 декабря выходным. Перед Новым годом врач предупредила россиян, что во время празднования надо иметь под рукой аспирин и сорбенты, чтобы не было лишней интоксикации и головной боли. Она добавила, что также стоит заготовить средства для разжижения крови, так как переедание сгущает ее и оказывает нагрузку на печень.