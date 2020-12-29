Российские эксперты рассказали о росте числа опасных природных явлений в 2020 году, в том числе они отметили аномально теплую осень, тундровые пожары и ледяные дожди. Мнения экспертов приводят «Известия».

По их словам, в будущем тенденция к увеличению опасных для климата процессов сохранится.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, первые два месяца нынешнего года были аномально теплыми за всю историю метеонаблюдений в России.

«Связано это с тем, что воздушные массы из Атлантики впервые в течение января и февраля определяли погодный режим не только в центральной части России, но и далеко за Уралом», — пояснил он. Также метеоролог отметил засуху в Краснодарском крае и Ставрополье. При этом в Москве в этом году зафиксировали самый теплый октябрь за 142 года наблюдений. Помимо этого, Вильфанд отметил, что в Приморье впервые был зафиксирован такой интенсивный ледяной дождь.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец согласился с мнением об аномальной погоде в 2020 году. По его словам, весь год стал самым теплым и влажным в истории. Также 2020 год характерен ростом числа экстремальных ситуаций, отметил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин. Он привел в пример крайне высокие температуры в Якутии и редкие для этой местности тундровые пожары. Кокорин заявил, что за последние 20 лет в России стало в два раза больше опасных метеорологических явлений. По его словам, эта тенденция, связанная с глобальным потеплением, продолжает усиливаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на Новый год. В новогоднюю ночь над столичным регионом будут активно взаимодействовать циклон и антициклон, из-за чего на расстоянии тысячи километров температура будет отличаться на 15-20 градусов.