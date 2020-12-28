Синоптик рассказал о погоде в европейской части России на Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на Новый год. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил Вильфанд, в новогоднюю ночь над столичным регионом будут активно взаимодействовать циклон и антициклон. Из-за этого в европейской части России будет «температурный градиент»: на расстоянии тысячи километров температура будет отличаться на 15-20 градусов. «На западе от Москвы будет тепло, а на востоке — холодно, хотя расстояние совсем не большое», — рассказал синоптик.

В частности, в Тверской и Брянской областях температура воздуха будет от нуля до плюс четырех градусов. При этом в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах ожидается от восьми до 16 градусов мороза.

Ранее Гидрометцентр России спрогнозировал, что в Москве 31 декабря ожидается температура до плюс четырех градусов и осадки в виде снега и дождя.