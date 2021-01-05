Психолог назвал способ избежать конфликтов в новогодние праздники

Главной причиной бытовых конфликтов остается алкоголь. Об этом ТАСС рассказал профессор МГУ имени Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

По словам эксперта, опыт самоизоляции, приобретенный за 2020 год из-за пандемии коронавируса, внес положительные изменения в быт россиян. Так, семьи стали чаще делать совместные вещи: например, готовить или заниматься с детьми. Однако невозможность выплеснуть раздражение за пределами дома приводит к возникновению ссор.

Тхостов также отметил повышенный уровень раздражения россиян в преддверии новогодних праздников. «Новый год — один из любимых россиянами праздников. Люди всегда на него надеялись, строили какие-то планы. Однако уходящий год не оправдал надежд, и это повлияло на психологическое самочувствие людей, у них накопилось раздражение», — объяснил профессор.

Кроме того, на психологическое состояние россиян влияет непривычная обстановка. Так, граждане, привыкшие встречать Новый год в поездках или вдали от родственников, испытывают дискомфорт из-за новых обстоятельств.

Тхостов посоветовал россиянам контролировать потребление спиртного на новогодних каникулах, чтобы избежать конфликтов. По его мнению, заменить алкоголь могут чтение, спорт и домашние дела.