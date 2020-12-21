Россияне высказались об идее сокращения новогодних каникул

Большинство россиян выступают против сокращения новогодних праздников. Соответствующий вывод содержится в исследовании портала HeadHunter, передает РИА Новости.

Так, 59 процентов граждан не согласны с предложением сократить новогодние каникулы. Противоположной точки зрения придерживаются около трети опрошенных. При этом среди женщин противников этой идеи больше, чем среди мужчин (62 против 56 процентов).

Среди тех, кого устраивает нынешняя продолжительность каникул, больше молодых людей. С предложением сократить праздничные дни согласились 53 процента россиян в возрасте от 55 лет, 51 процент среди тех, кому от 45 до 54 лет, 42 процента в возрастном промежутке от 35 до 44 лет и 28 процентов среди 25-34 летних. Только 15 процентов совершеннолетних граждан до 24 лет поддержали эту идею и 10 процентов людей младше 18 лет.

Больше всего сторонников сокращения каникул в сфере безопасности и среди топ-менеджеров, где эта доля достигает 45 процентов. Меньше всего — среди сотрудников сферы закупок (28 процентов), искусства и массмедиа (27 процентов), а также среди студентов и людей, находящихся в начале карьеры (18 процентов). При этом позиция респондентов практически не коррелируют с наличием или отсутствием работы.

Больше половины россиян (51 процент) согласились с идеей сокращения новогодних каникул только в Ивановской области. В лидерах по этой позиции также оказались Коми и Астраханская область. Наименьшая доля поддерживающих такую возможность проживает в Хабаровском и Забайкальском крае — примерно пятая часть граждан.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники.