Диетолог объяснил отечность россиян в Новый год

За время новогодних каникул можно набрать несколько килограммов лишнего веса, если не следить за своим питанием и не вести физическую активность. Об этом в комментарии RT рассказал врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев.

Он объяснил, что если превышение над нормальным весом окажется больше 2-3 килограммов, то, скорее всего, это не жир сам по себе, а отеки. Они связаны с любовью россиян к различным солениям — рыбе, маринадам, квашеной капусте.

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По словам врача, такая еда способствует задержанию жидкости в организме, и чем больше у человека жира, тем выше вероятность отечности. Алкоголь, который также многие употребляют в новогодние праздники, также дает отеки.

Специалист отметил, что такой вес надолго не задержится, если начать вести привычный образ жизни и сбалансировать питание. Однако он призвал россиян и в новогодние праздники не злоупотреблять спиртными напитками, а чаще проводить время на свежем воздухе, если погода позволяет, и заниматься спортом.

Ранее другой врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что наиболее подходящей закуской к алкоголю являются грибы. По ее словам, в них содержится хитозан, который является хорошим сорбентом, а значит помогает уменьшить дозу спиртного, поступающего в организм.

В то же время гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупредила о возможном вреде маринованных огурцов и грибов, острой капусты кимчи или моркови по-корейски в качестве закуски. Продукты могут негативно повлиять на поджелудочную железу.