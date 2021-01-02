Диетолог раскрыла позволяющую меньше пьянеть закуску

Грибы — подходящая закуска к алкоголю, так как продукт позволяет меньше пьянеть во время застолья из-за содержащемся в нем сорбенте. Об этом агентству «Москва» рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По ее словам, в грибах есть вещество хитозан. «Это категория пищевых волокон, которые являются хорошими сорбентами, а любые сорбенты помогают нам уменьшить дозировку алкоголя, которую мы употребляем», — объяснила диетолог.

Она добавила, что хитозан содержится в большом количестве в любых грибах. «Хитозан — это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы», — призвала Макиша. Безопасная дневная норма грибов — от 100 до 150 граммов, уточнила она.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предупредила, что маринованные огурцы и грибы, острая капуста кимчи или морковь по-корейски в сочетании со спиртными напитками могут негативно влиять на поджелудочную железу. Употребление таких закусок стимулирует этот орган, но из-за алкоголя нарушается отход ферментов. Она порекомендовала отдавать предпочтение холодцу, нежели маринованным закускам, и совсем отазаться от острых закусок.