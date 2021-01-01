В Китае назвали самую невыносимую русскую закуску

Соленая рыба является самой невыносимой закуской в русской кухне, заявил пользователь китайской платформы Sohu. Его рассказ приводит «ИноСМИ».

Автор публикации заметил, что россиянам во время застолья не нужны какие-то особые закуски — «сгодится все, что есть "под рукой": черный хлеб, запеченный картофель, сырой лук и даже "запах меховой шапки"». По его словам, в России засаливают почти все, что собрано в огороде: помидоры, огурцы, грибы, перец и капусту.

«Любимое блюдо русских к алкоголю — это соленая рыба, или как ее называют — вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба — это тоже закуска, рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят!» — написал автор.

Также среди традиционных русских закусок к алкоголю он перечислил холодец, колбасу, шашлык и икру.

Ранее, в октябре, Sohu назвало «трех мушкетеров» русской кухни. Речь шла о черном хлебе, водке и икре. Также, по мнению китайских журналистов, у россиян чаще всего можно найти дома картофель, сыр, колбасу и молоко, из овощей — белокочанную капусту, свеклу и морковь.