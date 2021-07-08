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Вильфанд призвал москвичей готовиться к длительной жаре

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве на следующей неделе ожидается длительная жара — температура поднимется до 33 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу «Звезда».

По его утверждению, в понедельник, 12 июля, столбик термометра поднимется до 34 градусов из-за мощного антициклона. Жара в городе ожидается аномальная, поэтому, когда придет конец жаркой погоде, будут поступать свежие воздушные массы, отметил специалист.

«Температуры между ними будут большие. Если бы температура была 25 градусов, то это одно. Поскольку она прогнозируется 33-34 градуса, то это другое. Выраженный холодный фронт приводит к ситуациям, которые мы называем опасными», — рассказал Вильфанд.

Сильные осадки в виде ливней и шквалистого ветра в ближайшее время в Москве не прогнозируются, заключил он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о таких дополнительных факторах опасности в жаркую погоду, как ее длительность и пандемия коронавируса. Врач назвал жару в этом году более опасной, чем в 2010-м.

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