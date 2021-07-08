Врач назвал жару в 2021-м году более опасной

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о таких дополнительных факторах опасности в жару, как ее длительность и пандемия. Врач назвал жару в нынешнем году более опасной, чем в 2010-м. Об этом специалист рассказал в интервью РИА Новости.

По словам врача, «сейчас существует риск заражения коронавирусом, который часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания». Больному тяжелее справиться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что в ближайшие дни центральную и северо-западную европейскую часть России накроет аномальная жаркая погода с отклонениями от нормы на 7-15 градусов.