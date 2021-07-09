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Москвичи рассказали о плохом самочувствии в жару

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

К сильной жаре крайне негативно относятся 83 процента москвичей, следует из опроса, проведенного Rambler&Co.

Это связано с ухудшением физического состояния жителей столицы во время жаркой погоды, о чем заявили 74 процента горожан. Любителей жары в Москве оказалось гораздо меньше, всего 13 процентов.

Как показал опрос, в период жары 80 процентов москвичей испытывают проблемы со здоровьем, такие как учащение сердцебиения, отеки, головная боль, повышенная утомляемость, головокружение, затруднение дыхания, проблемы с давлением.

Наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются жители Москвы в период жары, оказалась повышенная утомляемость, на нее пожаловались 48 процентов. Практически каждый десятый респондент страдает из-за проблем с давлением в период жаркой погоды, а пятая часть москвичей получала тепловые удары в период жары. Подобные проблемы, по мнению специалистов, могут привести к развитию инфаркта и инсульта. Только 4 процента горожан заявили об улучшении самочувствия в жаркие дни.

Жара и духота в общественных помещениях заставляет людей снимать макси. Об этом свидетельствуют результаты опроса, где 54 процентов респондентов признались, что не носят правильным образом Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для предотвращения заболевания COVID-19.

82 процента горожан не соблюдают рекомендации врачей о норме потребления воды в день. Это влечет за собой нарушение водно-солевого обмена и ухудшение самочувствия. Только 18 процентов жителей столицы заявили, что выпивают рекомендованные врачами 3–3,5 литра воды в сутки.

Опрос проведен Rambler&Co, в нем приняли участие 4500 респондентов.

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