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Синоптик раскрыл сроки сохранения «парникового купола» в России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Антициклон, который специалисты называют парниковым куполом, сохранится в Центральной России до середины июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Комсомольская правда».

Антициклон пришел из Скандинавии и был достаточно прохладным, но довольно быстро прогрелся, объяснил специалист.

«Вчера в столице был первый день, когда температура перешагнула отметку в плюс 30, сегодня второй день. И будет таких дней впереди по крайней мере еще шесть-семь. Простоит этот антициклон, по прогнозам на текущий момент, до середины месяца», — сказал он.

Леус добавил, что понижения температуры и осадков стоит ожидать не ранее 14-15 июля, и их выпадет меньше на 30-40 процентов. При этом температура в июле будет на 2-4 градуса выше нормы, но не станет рекордной.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что «парниковый котел» в Москве продержится до 12 дней, что бывает лишь в одном проценте случаев. По его словам, время существования блокирующего антициклона станет феноменальным, так как обычно он держится около пяти суток.

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