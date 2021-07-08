Синоптик предупредил о редком «парниковом котле» в Москве

«Парниковый котел» в Москве будет держаться до 12 дней, что бывает крайне редко — лишь в одном проценте случаев. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», синоптик Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны», — сказал он.

По словам Тишковца, время существования блокирующего антициклона станет феноменальным, так как обычно он действует около пяти суток.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на следующей неделе ожидается длительная жара и температура поднимется до 33 градусов. Сильные осадки в виде ливней и шквалистого ветра в ближайшее время в Москве не прогнозируются.