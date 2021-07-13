Вильфанд предупредил россиян о «махровой» жаре и «мешках холода»

Вильфанд предрек махровую жару в Европейской России и мешки холода в Сибири

Жаркая погода ждет жителей Европейской части России и Дальнего Востока на следующей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он отметил, что в Сибири в этот период будет, наоборот, холодно.

«Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На 8-9 градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере», — уточнил специалист.

По его утверждению, в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края ожидается заметный «мешок холода». В этих регионах температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский заявил, что с годами количество жарких дней в Москве и Подмосковье будет увеличиваться. По его мнению, в России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Оно может усиливаться в полярных широтах из-за таяния льда и динамики атмосферы.