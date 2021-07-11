Россиян предупредили о резком похолодании в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Урала и юга Западной Сибири о резком похолодании. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с точки зрения температуры в этих регионах установится наиболее некомфортная погода. Синоптик рассказал, что в Западной Сибири 11 июля температура будет составлять около 30 градусов, а уже к 14-15 июля она упадет до 14 градусов. Таким образом произойдет резкое изменение на 15-16 градусов, резюмировал он.

Вильфанд также добавил, что в регионах Урала температура будет ниже нормы на 3-5 градусов. На следующей неделе воздух днем максимально прогреется до 21-24 градусов тепла.

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве установится жара. «Ничем порадовать не могу — жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — сказал он. Ученый уточнил, что таких показателей стоит ожидать во вторник и среду, когда температура в столице будет выше, чем на курортах Краснодарского края.