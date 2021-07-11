Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России в интервью «Российской газете».

Как отметил синоптик, каждое десятилетие климат на планете становится все теплее. «Если сравнить, например, одно десятилетие с другим, то потепление уже заметно. Это подтверждают и наши специалисты Росгидромета, и ученые Всемирной метеорологической организации», — сказал он. По его словам, эти изменения отчетливо заметны и в России.

При этом Вильфанд пояснил, что в течение десяти лет погода может быть очень разной. «Могут быть и холодные годы. И подряд два холодных лета или две холодные зимы. И месяцы могут быть сложными — например, начинаться с жары, потом уходить в резкое похолодание, а затем возвращаться в жару», — сказал специалист. Однако, подчеркнул он, в целом повторяемость теплых периодов в настоящее время заметно выше.

Синоптик добавил, что создание экологичных производств, минимизирование вредных выбросов в атмосферу и переход на «зеленую экономику» помогут сдержать повышение средней температуры на планете до 2 градусов. Однако если не предпринять никаких мер, то она вырастет на 5 градусов, что, по мнению специалиста, будет «драматично».

Ранее Роман Вильфанд призвал адаптироваться к изменениям климата в России. Синоптик указал на необходимость инвестировать в обводнения и мелиорацию. По словам специалиста, меры адаптации ясны, однако необходимо их применять.