Вильфанд предупредил об усилении жары в Москве

Жара в Москве усилится в начале следующей недели. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Ничем порадовать не могу — жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», — сказал он. Ученый уточнил, что таких показателей стоит ожидать во вторник и среду, когда температура в столице будет выше, чем на курортах Краснодарского края.

Вильфанд также указал на высокий уровень опасного солнечного излучения — ультрафиолетовой радиации. «Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень» — предостерег он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жара в Москве на следующей неделе побьет три рекорда. Аномальная температура, по его словам, продержится в столичном регионе минимум до 18 июня.