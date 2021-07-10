Жара в Москве поставит три рекорда

Жара, которая в последние несколько дней установилась в Москве, поставит три рекорда. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, жара в столичном регионе продержится еще как минимум неделю, временами днем столбики термометров будут подниматься до плюс 35 градусов, а ночами будет не ниже плюс 16-21. «Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию — падут прежние достижения 1936 года, когда было плюс 32,4 градуса, 1951 года — плюс 33,2 градуса и 2010 года — плюс 33,6 градуса соответственно», — сказал Тишковец.

Также он добавил, что вероятность дождей вырастет ко второй декаде месяца, но осадки не будут обильными: вероятно выпадет всего половина от месячной нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призывал горожан готовиться к длительной жаре. По его утверждению, в понедельник, 12 июля, столбик термометра поднимется до 34 градусов из-за мощного антициклона. Жара в городе ожидается аномальная, поэтому, когда придет конец жаркой погоде, будут поступать свежие воздушные массы, отметил специалист.