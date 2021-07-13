В Москве станет больше жарких дней

C годами количество жарких дней в Москве и Подмосковье будет увеличиваться. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский в интервью «Радио 1».

По мнению специалиста, в России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Оно будет усиливаться в полярных широтах в связи с таянием льда и динамикой атмосферы, уточнил Чернокульский.

«Полюса теплеют быстрее, чем весь мир, что мы видим у нас в России, а еще в Канаде и в странах Скандинавии», — отметил ученый.

Он добавил, что лето в столичном регионе вряд ли станет тропическим. Если температурный рекорд не будет побит в настоящее время, в будущем это все равно произойдет. Жара в столице и области неминуемо будет бить старые рекорды, подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что в Москве в скором времени будет побит температурный рекорд 1936, 1951 и 2010 годов. Синоптики обещают тройной рекорд жары — до 35 градусов. Во второй половине недели пройдут дожди, но они не помогут сбить температуру, отметила Татьяна Позднякова.