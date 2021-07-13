В Москве седьмой день подряд объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве седьмой день подряд объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

В Москве седьмой день подряд объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. По прогнозам синоптиков, температура днем может достигнуть отметки 34 градуса. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение для москвичей и гостей столицы начинает действовать с 10 часов утра 13 июля и продлится до 10 часов утра 15 июля. Синоптики предупреждают также, что также есть вероятность возникновения стихийных бедствий и лесных пожаров.

«Аномально-жаркая погода. Температура выше нормы на 7 и более градусов», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Подмосковье.

Ранее в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности был введен в июне. Первый летний месяц 2021 года стал самым знойным за многолетнюю историю метеонаблюдений в столице. Затем температура не на долго понизилась, а 7 июля синоптики предупредили москвичей о второй волне аномальной жары.

