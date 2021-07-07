Москвичей предупредили об опасности из-за жары

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с жарой. Об этом передает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Период предупреждения — до 18:00 7 июля», — отмечается в сообщении.

Жителей столицы предупредили, что местами температура воздуха в городе может подняться до 30 градусов или выше.

Ранее сообщалось, что новая волна аномальной жары накроет несколько регионов России. В центральной и северо-западной европейской части страны ожидаются отклонения от нормы в 7-15 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на севере Пермского края, на юге Свердловской и Иркутской областей будет до 35 градусов.