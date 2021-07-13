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Синоптики предсказали Москве тройной рекорд жары

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Синоптики предсказали рекордные 35 градусов тепла в Москве

В Москве скоро будет побит температурный рекорд 1936, 1951 и 2010 годов. Синоптики обещают тройной рекорд жары — до 35 градусов. Их слова приводит «Комсомольская правда».

«Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла — падут прежние достижения 1936 года (32,4 градуса), 1951 года (33,2 градуса) и 2010 года (33,6 градусов), соответственно», — такую погоду предсказали в метеобюро «Фобос».

Главный специалист «Метеобюро Москвы» Татьяна Позднякова заявила, что по ее прогнозам, в ближайшие три дня температура достигнет 35 градусов, а к концу недели планируется снижение до 30 градусов.

«То есть сейчас погода достигла категории «опасного явления» — это когда аномальная температура воздуха держится больше пяти дней», — рассказала синоптик

Во второй половине недели пройдут дожди, но они не помогут сбить температуру, считает Позднякова. Существенное снижение произойдет с 19 по 20 июля, жара спадет на 5-7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве седьмой день подряд объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. По прогнозам синоптиков, температура днем может достигнуть отметки 34 градуса.

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