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Синоптик предупредил москвичей об освежающих ливнях с грозами

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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ
Синоптик Тишковец предупредил москвичей об освежающих ливнях с грозами

Жара в Москве продлится до среды, 14 июля. К выходным в столице ожидаются освежающие ливни с грозами. Об этом предупредил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Крышку парникового котла все-таки сорвет в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы», — отметил специалист.

Он добавил, что действие блокирующего антициклона, из-за которого в российских регионах установилась аномальная жара, продлится две недели. По словам Тишковца, такие антициклоны-долгожители встречаются очень редко.

Как отметил синоптик, в последней декаде июля вероятность осадков увеличится, но дожди ожидаются кратковременные и мозаичные. Всего в городе выпадет около 50 процентов от положенной нормы, или примерно 15-20 миллиметров осадков.

«Ну, а значит июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов», — заключил Тишковец.

Ранее синоптик рассказал, что жара в Москве побьет три рекорда. Аномальная температура, по его утверждению, продержится в столичном регионе минимум до 18 июля.

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